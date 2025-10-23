È morto Nerino Grassi, presidente e fondatore dell’azienda di calze Golden Lady

Nerino Grassi, fondatore e presidente dell’azienda di calze Golden Lady, è morto mercoledì a 94 anni. Grassi aveva fondato Golden Lady nel 1966 insieme alla moglie Erminia Speranzini, morta nel 2021, riconvertendo un vecchio mulino a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, dove si trova ancora la sede principale dell’azienda. In questi decenni la società si è espansa, fino a diventare uno dei marchi di calzetteria più importanti d’Italia e del mondo, con fabbriche in Italia, in Serbia e negli Stati Uniti.