È morto Dave Ball, fondatore del duo synth pop inglese dei Soft Cell

Dave Ball, fondatore insieme a Marc Almond del duo dei Soft Cell, tra i più famosi e influenti della musica inglese degli anni Ottanta, è morto a 66 anni. La notizia è stata data dal suo manager, che non ha specificato la causa della morte.

I Soft Cell furono tra i protagonisti del synth pop e della new wave dei primi anni Ottanta, e ancora oggi alcune delle loro canzoni sono tra le più ricordate e ascoltate di quel periodo: in particolare “Tainted Love”, cover di una canzone della cantante statunitense Gloria Jones che Ball e Almond stravolsero con i sintetizzatori e la drum machine, trasformandola in un riempipista sfruttato ancora oggi dai dj. “Say Hello, Wave Goodbye”, “Bedsitter”, “Torch” e “What!” sono altre tra le canzoni più celebri del duo.

Nel 1984, dopo lo scioglimento del gruppo, Ball continuò a collaborare ai progetti solisti di Almond e poi fondò il duo dance Grid insieme a Richard Norris, con cui ottenne un certo successo nel Regno Unito. I Soft Cell erano tornati a suonare occasionalmente insieme dal 2001.