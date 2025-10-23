Lionel Messi ha rinnovato fino al 2028 il suo contratto con l’Inter Miami

Lionel Messi, calciatore argentino tra i più forti di sempre, ha rinnovato il suo contratto con l’Inter Miami, la squadra statunitense di MLS (il principale campionato nordamericano di calcio) in cui gioca dal 2023 e per la quale ha già segnato oltre 70 gol. Messi ha 38 anni e ha rinnovato il suo contratto fino al 2028. La notizia del rinnovo è stata data con un video pubblicato sui suoi profili social, che mostra anche i lavori in corso in quello che dal 2026 sarà il nuovo stadio dell’Inter Miami. Il precedente contratto di Messi terminava nel 2025, e non è per ora noto quanto guadagnerà.

Messi non ha ancora mai vinto il campionato MLS, di cui stanno per iniziare i playoff, cioè la fase finale dopo la stagione regolare e in cui viene assegnato il titolo. L’Inter Miami è tra le squadre che li giocheranno e la prima partita sarà il 25 ottobre. Nell’estate del 2026 con ogni probabilità giocherà anche i Mondiali, le cui partite saranno in Messico, in Canada e negli Stati Uniti e dove l’Argentina – già qualificata – arriverà da campione in carica.

