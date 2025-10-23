Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano sempre dei contenuti della legge di bilancio e della discussione fra i partiti della maggioranza di governo, soprattutto su affitti brevi e tasse alle banche, altri titolano sul dibattito in parlamento in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo in programma oggi, altri ancora aprono sulle trattative per una tregua fra Russia e Ucraina e sul ruolo del presidente degli Stati Uniti Trump nei negoziati. I giornali sportivi commentano le partite della Champions League maschile di calcio delle squadre italiane, con la sconfitta della Juventus e il pareggio dell’Atalanta.