In Uganda sono morte 46 persone per un incidente fra due autobus
La polizia ugandese ha detto che mercoledì poco dopo mezzanotte 46 persone sono morte in un incidente fra due autobus sull’autostrada che collega la capitale Kampala con la città di Gulu, e molte altre sono rimaste ferite. Secondo quanto ricostruito finora l’incidente è avvenuto mentre i due mezzi cercavano di sorpassare rispettivamente un’auto e un camion, su una strada a due corsie. Uno dei due autobus ha sbandato per evitare lo scontro, ma si è comunque schiantato contro l’altro. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri veicoli.