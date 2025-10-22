Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono ancora le discussioni all’interno della maggioranza di governo sui contenuti della legge di bilancio, altri si occupano della smentita della Casa Bianca che l’incontro fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello russo Putin, annunciato da Trump la settimana scorsa, possa avvenire a breve, altri ancora dell’inizio della detenzione in carcere per l’ex presidente francese Sarkozy in conseguenza della condanna a cinque anni per associazione a delinquere. Qualche giornale titola poi sui dati diffusi dall’Istat sulla riduzione delle nascite in Italia, mentre i giornali sportivi commentano le partite di ieri della Champions League maschile di calcio, con la vittoria dell’Inter e la sconfitta del Napoli.