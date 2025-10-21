Circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati nei Paesi Bassi prima della partita col PSV Eindhoven

Lunedì sera circa 180 tifosi della squadra di calcio del Napoli sono stati arrestati a Eindhoven, nei Paesi Bassi, prima della partita di Champions League con la squadra locale del PSV Eindhoven, per evitare disordini. La polizia nederlandese ha fatto sapere che i tifosi napoletani sono stati portati nella stazione di polizia di Mathildelaan, dove saranno interrogati. L’agenzia di stampa dei Paesi Bassi ANP riferisce che la polizia aveva chiesto ai tifosi di lasciare il centro della città, in cui si erano radunati, e di averli arrestati dopo il loro rifiuto di andarsene, per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti.