La maggior parte dei giornali di oggi analizza in apertura i contenuti della legge di bilancio e segue le discussioni nella maggioranza di governo su alcuni punti controversi. Qualche giornale titola invece sul fermo di tre persone per l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel quale è morto un autista colpito da una pietra, il Corriere della Sera intervista il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il Manifesto segue la situazione nella Striscia di Gaza, e il Fatto le trattative per cercare di raggiungere una tregua fra Russia e Ucraina.