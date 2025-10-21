I Toronto Blue Jays giocheranno le World Series di baseball contro i Los Angeles Dodgers

La squadra canadese dei Toronto Blue Jays giocherà contro i Los Angeles Dodgers le World Series, le finali della Major League Baseball (MLB), il campionato di baseball nordamericano. I Blue Jays hanno vinto per 4-3 contro i Seattle Mariners la serie di partite delle finali di American League, una delle due leghe dell’MLB (l’ultima e decisiva partita si è giocata nella notte tra il 20 e il 21 ottobre). Le finali dell’altra lega – la National League – le avevano vinte invece 4-0 i Los Angeles Dodgers, in cui gioca il fortissimo giapponese Shohei Ohtani. È uno dei migliori giocatori di sempre, capace di eccellere sia come battitore che come lanciatore, e di recente ha fatto una partita di cui si è parlato come della migliore partita di baseball mai fatta da un giocatore.

I Dodgers sono i campioni in carica, avendo vinto le World Series nel 2024. I Blue Jays non le giocano dal 1993. La prima partita delle World Series sarà il 25 ottobre.