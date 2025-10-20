Tre ragazzi sono stati investiti da un treno a Trecate, in Piemonte: uno è morto

Tre ragazzi di circa 20 anni sono stati investiti da un treno nel tardo pomeriggio di lunedì a Trecate, in provincia di Novara, in Piemonte: uno è morto, gli altri due sono stati feriti. Uno sarebbe in gravi condizioni. Non è chiaro cosa sia successo: stando alle informazioni disponibili, i tre ventenni avrebbero attraversato i binari vicino alla stazione ferroviaria mentre stava arrivando da Torino un treno regionale diretto a Milano. Il treno è stato fermato, e altri treni sulla linea sono stati cancellati o hanno subito ritardi. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15, le indagini sono in corso.