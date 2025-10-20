Lunedì 20 ottobre
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
È la Groenlandia, ma più che il freddo e il buio invernali hanno un ruolo l’isolamento e la perdita di identità culturale
Dall’attacco del 7 ottobre è diventato comune estrarlo dai corpi dei soldati morti per una successiva inseminazione, pratica che ha radicate ragioni storiche e politiche
Siamo tra i pochi mammiferi a bere latte in età adulta: la nostra ostinazione nel farlo anche se lo digeriamo male ci dice qualcosa sull'evoluzione umana