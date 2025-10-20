Le prime pagine di oggi
Gli attacchi israeliani contro Hamas, il furto al Louvre, e la bozza della legge di bilancio
Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono diverse: alcuni si occupano dei bombardamenti israeliani nel sud della Striscia di Gaza contro Hamas, accusato da Israele di aver attaccato soldati israeliani a Rafah uccidendone due, altri titolano sul furto di gioielli al museo del Louvre, a Parigi, altri ancora esaminano i contenuti della bozza della legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri venerdì. I giornali sportivi commentano la sconfitta della Juventus con il Como e la vittoria contro la Fiorentina del Milan, che diventa così primo in classifica nella Serie A maschile di calcio.