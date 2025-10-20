Quest’anno Jannik Sinner non giocherà con l’Italia le finali di Coppa Davis di tennis

Jannik Sinner non giocherà con la Nazionale italiana le finali di Coppa Davis di tennis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre (a cui partecipano otto squadre). Filippo Volandri, che gestisce la Nazionale e ha un ruolo assimilabile a quello di allenatore, ha detto che Sinner «non ha dato la sua disponibilità per il 2025»: i cinque tennisti convocati sono Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Della possibile assenza di Sinner, probabilmente a causa della stanchezza accumulata durante la stagione in corso, si parlava già da qualche settimana. Angelo Binaghi, presidente della FITP, la Federazione italiana tennis e padel, ha detto: «Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano». L’Italia ha vinto le ultime due edizioni di Coppa Davis, la principale competizione maschile a squadre per nazionali, e in entrambi i casi c’era Sinner.

Tra le squadre in finale c’è la Spagna, in cui ci sarà Carlos Alcaraz, tennista numero uno al mondo nella classifica ATP e principale avversario di Sinner negli ultimi mesi. Sinner al momento è numero due della classifica. Le altre Nazionali in finale sono Argentina, Austria, Belgio, Cechia, Francia e Germania.