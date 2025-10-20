Un aereo cargo è uscito fuori pista in fase d’atterraggio a Hong Kong: due persone sono morte

Un aereo per il trasporto di merci è uscito fuori pista in fase d’atterraggio all’aeroporto di Hong Kong, colpendo un veicolo di servizio aeroportuale: i due lavoratori del personale di terra dell’aeroporto sono stati uccisi nell’impatto, mentre le quattro persone che erano a bordo dell’aereo sono sopravvissute. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di mattina locali (poco prima delle 22 di domenica in Italia). L’aereo – un volo Emirates SkyCargo EK9788 della compagnia turca Air Act – era partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: in fase d’atterraggio ha virato improvvisamente a sinistra, uscendo dalla pista e finendo parzialmente in mare dopo aver colpito il veicolo di servizio dell’aeroporto. Al momento non si sa cosa abbia causato l’incidente.