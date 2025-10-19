Le prime pagine dei giorni di oggi riprendono la polemica di sabato tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che durante il congresso annuale del Partito Socialista Europeo (PSE) ha detto che «la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo» in un discorso in cui citava anche la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci. I giornali dedicano spazio anche ad alcuni aggiornamenti sulla situazione nella Striscia di Gaza: la questione della riconsegna dei corpi degli ostaggi israeliani e il passaggio degli aiuti umanitari da Rafah. Su alcuni giornali ci sono le foto delle proteste contro Trump negli Stati Uniti, che si stanno svolgendo con lo slogan No Kings, cioè Nessun re.

I giornali sportivi aprono con la vittoria del Torino contro il Napoli di ieri sera, la vittoria dell’Inter contro la Roma e con alcune delle partite di Serie A previste per oggi: Milan-Fiorentina e Como-Juventus. C’è anche la vittoria di Jannik Sinner al torneo Six Kings Slam, in Arabia Saudita.