NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

17 persone sono morte nel ribaltamento di un autobus in Brasile

(Band News via YouTube)
(Band News via YouTube)

Diciassette persone sono morte sabato in un incidente su un’autostrada del Brasile. L’autobus su cui viaggiavano si è capovolto a Saloá, una città nello stato di Pernambuco, nel nord-est del Brasile. Il bus era diretto a Brumado, nel vicino stato di Bahia, e trasportava una trentina di passeggeri. Secondo la polizia l’autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo, che sarebbe poi finito fuori strada. Il conducente ha riportato solo lievi ferite, e la polizia ha detto che non aveva consumato alcolici prima del turno di lavoro.

Tag: brasile

Consigliati