17 persone sono morte nel ribaltamento di un autobus in Brasile

Diciassette persone sono morte sabato in un incidente su un’autostrada del Brasile. L’autobus su cui viaggiavano si è capovolto a Saloá, una città nello stato di Pernambuco, nel nord-est del Brasile. Il bus era diretto a Brumado, nel vicino stato di Bahia, e trasportava una trentina di passeggeri. Secondo la polizia l’autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo, che sarebbe poi finito fuori strada. Il conducente ha riportato solo lievi ferite, e la polizia ha detto che non aveva consumato alcolici prima del turno di lavoro.