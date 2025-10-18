A Perugia un uomo è morto dopo essere stato accoltellato

Nella notte tra venerdì e sabato un uomo è morto dopo essere stato accoltellato a Perugia. Il corpo è stato ritrovato nel parcheggio davanti alla sede di alcuni dei dipartimenti dell’Università di Perugia, in via Luigi Vanvitelli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 23 anni sarebbe stato aggredito durante una lite e sarebbe morto prima dell’arrivo dei soccorsi. La polizia ha iniziato a interrogare diversi testimoni che erano presenti, ma non ha ancora individuato nessun sospettato.