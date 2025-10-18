Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano del disegno di legge di bilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri e dei contenuti presentati poi in una conferenza stampa dalla presidente del Consiglio Meloni e dai ministri Salvini, Tajani e Giorgetti, qualche giornale titola sulla bomba che ha distrutto due auto del giornalista della Rai Sigfrido Ranucci davanti a casa sua vicino a Roma, altri aprono sull’incontro alla Casa Bianca fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky per cercare di avviare un negoziato con la Russia per arrivare alla pace e per discutere della fornitura di missili Tomahawk da parte degli Stati Uniti all’Ucraina.