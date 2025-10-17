È morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni

Ace Frehley, membro fondatore e primo chitarrista solista del gruppo rock statunitense dei Kiss, tra i più famosi degli anni Settanta e Ottanta, è morto a 74 anni. La notizia è stata data dalla sua famiglia. A fine settembre Frehley aveva dovuto annullare un concerto a causa di una caduta nella sua abitazione di Morristown, in New Jersey, ed era stato poi ricoverato in ospedale.

Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. La formazione fu poi completata dal bassista Gene Simmons e dal batterista Peter Criss.

Come gli altri membri della band, Frehley si fece notare per le movenze da rockstar molto accentuate e per il trucco (bianco e argentato) con cui decorava il viso. I riff di chitarra melodici, incisivi e molto riconoscibili che riusciva a creare facevano spesso la fortuna delle canzoni dei Kiss, con cui suonò fino al 1982. In quel decennio pubblicarono 11 dischi che vendettero moltissimo, e diventò una delle rockstar più famose al mondo. Fondò poi un suo gruppo, i Frehley’s Comet, prima di tornare a far parte della band che aveva fondato, tra il 1996 e il 2002.