Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Trump che incontrerà prossimamente a Budapest il presidente russo Putin per provare a trovare un accordo per far finire la guerra fra Russia e Ucraina, annuncio arrivato dopo una telefonata fra i due, e la riunione della maggioranza di governo per definire i contenuti della prossima legge di bilancio. Qualche giornale titola poi sulla polemica fra il segretario della CGIL Landini e la presidente del Consiglio Meloni, definita da Landini “cortigiana” in una trasmissione televisiva, altri si occupano della spesa per il piano di difesa comune della Commissione europea, e Avvenire e l’Osservatore Romano titolano sull’intervento di papa Leone XIV all’assemblea della FAO.