Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sui contenuti della legge di bilancio che dovrebbe essere discussa domani dal Consiglio dei ministri, altri si occupano dell’attuazione della prima parte del piano di pace fra Hamas e Israele, con le preoccupazioni per i ritardi nella restituzione dei corpi degli ostaggi israeliani morti da parte di Hamas, e del ruolo che potrebbe avere l’Italia in una seconda fase. Su quasi tutte le prime pagine poi è dato molto rilievo alla notizia dell’uccisione a coltellate di una donna a Milano da parte dell’ex compagno, mentre la Stampa apre sul piano di difesa comune che dovrebbe essere approvato oggi dalla Commissione europea, il Manifesto titola sulle proteste nelle università e sulle iniziative del governo per tentare di tenerle sotto controllo, e la Verità si occupa dell’eredità di Gianni Agnelli.