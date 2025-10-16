Diane Keaton è morta a causa di una polmonite

La morte di Diane Keaton, una delle attrici più popolari ed eclettiche del cinema statunitense, è stata causata da una polmonite. Lo ha fatto sapere la sua famiglia in un comunicato inviato alla rivista People, in cui ha ringraziato il pubblico per la «straordinaria» reazione in ricordo dell’attrice, che aveva 79 anni. Keaton era nota in particolare per i film diretti da Woody Allen, tra cui Io e Annie e Manhattan, e finora le cause della sua morte non erano note. Sabato 11 ottobre una persona a conoscenza dei fatti aveva detto a People che le sue condizioni erano peggiorate molto rapidamente, e che la morte era stata inaspettata.

