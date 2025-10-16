La nuotatrice australiana Ariarne Titmus, vincitrice di quattro ori olimpici, si è ritirata a 25 anni

Ariarne Elizabeth Titmus, nuotatrice australiana di 25 anni e vincitrice di otto medaglie olimpiche (di cui quattro d’oro), si è ritirata a 25 anni: lo ha annunciato il 15 ottobre sui suoi profili social. Già da oltre un anno, da dopo le Olimpiadi di Parigi del 2024, aveva deciso di prendere una pausa dall’attività agonistica. E prima di quelle Olimpiadi era stata operata per la rimozione di due tumori benigni. «Ho capito che alcune cose della mia vita che sono sempre state importanti per me, ora sono un po’ più importanti rispetto al nuoto», ha detto.

Oltre alle medaglie olimpiche Titmus, considerata una delle migliori nuotatrici di sempre, ha vinto nove medaglie ai Mondiali ed è tuttora detentrice del record mondiale sui 200 metri stile libero (da lei percorsi in 1 minuto, 52 secondi e 23 centesimi di secondo). Di lei sarà ricordata in particolare la finale olimpica di Parigi dei 400 metri stile libero, in cui arrivò prima davanti alla canadese Summer McIntosh e alla statunitense Katie Ledecky. Titmus, Ledecky e McIntosh sono detentrici di tutti i record mondiali dal 2014 in avanti e di quella finale si parlò, nel contesto del nuoto, come della “gara del secolo”.

– Leggi anche: Com’è che in Australia nuotano così bene