Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle anticipazioni sui contenuti della prossima legge di bilancio a cui sta lavorando il governo, altri della situazione nella Striscia di Gaza, dove Israele ha ridotto l’arrivo di aiuti umanitari per il mancato rispetto dell’impegno di Hamas a restituire i corpi degli ostaggi israeliani uccisi, altri ancora della morte di tre carabinieri vicino a Verona per l’esplosione in un’abitazione da cui stavano cercando di sgomberare gli occupanti. Avvenire e l’Osservatore Romano aprono sull’incontro al Quirinale fra il presidente della Repubblica Mattarella e papa Leone XIV, Libero sugli scontri a Udine fra la polizia e un gruppo di manifestanti che partecipavano al corteo di protesta contro la partita Italia-Israele, e i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia nella partita, che le garantisce di poter partecipare almeno ai playoff per qualificarsi per i prossimi Mondiali maschili di calcio.