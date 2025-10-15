Almeno 16 persone sono morte nell’incendio di una fabbrica tessile a Dacca, in Bangladesh

Martedì si è sviluppato un grande incendio una fabbrica tessile di Dacca, in Bangladesh: il fuoco è stato spento solo dopo diverse ore. Finora sono stati recuperati i corpi di 16 persone morte all’interno, ma si pensa che potrebbero essercene altri tra le macerie. L’incendio si è allargato anche a una vicina fabbrica di prodotti chimici, dove è ancora in corso: non si sa quante persone ci fossero all’interno.

Il Bangladesh è uno dei maggiori produttori al mondo di abbigliamento per conto di società straniere, spesso occidentali: incidenti di questo tipo nelle fabbriche sono piuttosto frequenti a causa della scarsa applicazione delle norme di sicurezza. Il più grave fu nel 2013, quando vicino a Dacca crollò un palazzo di nove piani in cui stavano lavorando moltissimi operai della manifattura tessile: morirono 1.138 persone.

