L’ apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alla liberazione degli ultimi ostaggi israeliani ancora vivi dalla Striscia di Gaza secondo le regole dell’accordo sul cessate il fuoco fra Israele e Hamas, che prevedevano lo scambio con quasi duemila prigionieri palestinesi detenuti in Israele, e alla firma a Sharm el Sheikh, in Egitto, del documento che dovrebbe avviare nuovi negoziati per la pace in Medio Oriente, alla presenza di una trentina di leader mondiali guidati dal presidente degli Stati Uniti Trump, che prima aveva visitato Israele e tenuto un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano.