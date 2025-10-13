In Messico almeno 47 persone sono morte a causa delle forti piogge che hanno colpito la parte centrale del paese

In Messico almeno 47 persone sono morte e circa 40 sono disperse dopo che le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato vari allagamenti e frane in alcuni stati nella zona centrale del paese. Le piogge sono state causate da due eventi atmosferici: l’uragano Priscilla e la tempesta tropicale Raymond (una tempesta tropicale ha venti meno forti e meno intensi rispetto a un uragano).

Domenica sera la protezione civile ha detto che 18 persone erano morte nello stato di Veracruz, 16 nello stato dell’Hidalgo (entrambi lungo la costa orientale), almeno 12 nello stato di Puebla e una in quello di Querétaro, rispettivamente a sud e a nord della capitale Città del Messico. Anche lo stato di San Luis Potosì è stato colpito dalle piogge, ma al momento non ci sono notizie di persone morte o disperse. La protezione civile ha detto che domenica 259 città erano ancora isolate perché molte strade sono interrotte e alcune persone sono state portate via in elicottero. Il governo ha mobilitato oltre 9mila persone per le operazioni di soccorso.