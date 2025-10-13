L’attesa per la liberazione prevista per oggi degli ostaggi israeliani da parte di Hamas e il viaggio in Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Trump, che visiterà Tel Aviv e poi andrà in Egitto per la firma ufficiale dell’accordo per la tregua fra Israele e Hamas, sono le notizie principali in apertura sui giornali di oggi. La Verità e Libero invece criticano le manifestazioni di protesta in Italia contro Israele, mentre i giornali sportivi si entusiasmano per l’attaccante dell’Inter Esposito dopo il suo primo gol con la Nazionale.