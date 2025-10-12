Il tennista Valentin Vacherot ha vinto una sorprendente finale del torneo Masters 1000 di Shanghai contro suo cugino Arthur Rinderknech

Il monegasco Valentin Vacherot ha vinto la finale del torneo di tennis Masters 1000 di Shanghai, in Cina, battendo il francese Arthur Rinderknech: è una vittoria sorprendente perché finora Vacherot era 204º nella classifica mondiale e aveva vinto soltanto in tornei di circuiti minori. È il giocatore con il più basso ranking mondiale di sempre a vincere un torneo Masters 1000. Anche la finale in sé era in un certo senso eccezionale: i due tennisti sono entrambi poco conosciuti, sono cugini, e per arrivarci avevano battuto a sorpresa alcuni dei tennisti più forti del mondo.

Vacherot ha vinto in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, in due ore e 15 minuti. Sia lui che Rinderknech salgono ora nella classifica, rispettivamente al 40° e al 28° posto (Rinderknech era 54°). Alla fine della partita i due si sono abbracciati.

I tornei della categoria “1000” (Masters 1000 per gli uomini, WTA 1000 per le donne) sono i più importanti del tennis mondiale dopo i quattro del Grande Slam: quello di Shanghai viene vinto in genere dai tennisti più forti al mondo, quelli che sono o sono stati tra i primi dieci della classifica ATP. A vincere l’edizione dello scorso anno era stato l’italiano Jannik Sinner, che quest’anno si è ritirato a inizio torneo per problemi fisici. Prima di Rinderknech e Vacherot, nessuno con un ranking basso come il loro era mai arrivato in finale.