Le elezioni presidenziali alle Seychelles sono state vinte dal leader dell’opposizione

Nelle Seychelles, stato insulare nell’oceano Indiano, le elezioni presidenziali sono state vinte al ballottaggio da Patrick Herminie, leader dell’opposizione. Herminie, che ha 62 anni e guidava la coalizione di centrosinistra, ha battuto il presidente uscente Wavel Ramkalawan, di orientamento liberale. Ha ottenuto il 52,7 per cento dei voti, contro il 47,3 di Ramkalawan. Entrambi i candidati avevano concentrato la campagna elettorale su alcuni temi chiave per gli elettori, tra cui i problemi ambientali dell’arcipelago, e una crescente crisi legata alla tossicodipendenza.