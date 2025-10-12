La situazione disastrosa nella Striscia di Gaza, le dichiarazioni di Hamas sul rifiuto al disarmo, la ripresa dell’invio di cibo e beni essenziali, e i preparativi per lo scambio di prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani sono la notizia in apertura di Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa. Il Messaggero apre con il piano dell’Italia di inviare militari nella zona, mentre il Sole 24 Ore lo fa sul fondo per le pensioni. Libero e il Giornale titolano invece in modo polemico sulle manifestazioni per la Palestina che ci sono state ieri. Corriere e La Stampa dedicano la foto di apertura all’attrice statunitense Diane Keaton, che è morta ieri, mentre Repubblica in prima pagina ha un articolo sulle elezioni regionali di oggi e domani in Toscana. Avvenire ha un approfondimento sui morti sul lavoro, mentre Domani continua a scrivere del cooperante italiano Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da quasi un anno. I giornali sportivi infine aprono sulla vittoria dell’Italia contro l’Estonia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio.