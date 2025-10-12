È morto Cesare Paciotti, fondatore dell’omonimo marchio di scarpe: aveva 67 anni

È morto a 67 anni Cesare Paciotti, imprenditore noto soprattutto per aver fondato l’omonimo marchio di scarpe: la famiglia ha fatto sapere che è morto a causa di un malore. Era nato a Civitanova Marche dove nel 1948 i genitori avevano aperto un piccolo calzaturificio. Rilevò l’attività nel 1980 e ne cambiò il nome: in seguito ne divenne direttore creativo, lasciando la gestione dell’azienda prima alla sorella Paola e poi al nipote Marco Calcinaro.