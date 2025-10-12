Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata del 28 per cento

Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali in Toscana è stata poco superiore al 28 per cento (alle 12 era di quasi il 10 per cento). È un dato in calo rispetto alle scorse elezioni regionali, quando alla stessa ora aveva votato il 36 per cento degli aventi diritto. Si vota in due giorni, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Ci sono tre candidati: il presidente uscente Eugenio Giani del Partito Democratico, che si ricandida per il centrosinistra, sostenuto da una larga coalizione con dentro PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Casa Riformista (che contiene Italia Viva di Matteo Renzi); Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia, di Fratelli d’Italia, sostenuto dal centrodestra; e Antonella Bundu, sostenuta da Toscana Rossa, una lista di partiti di sinistra.

– Leggi anche: Cosa guardare per capire come vanno le elezioni in Toscana