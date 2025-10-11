Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza iniziato ieri alle 12, il ritiro dell’esercito israeliano da alcune zone della Striscia secondo le previsioni dell’accordo sulla prima fase del piano di pace firmato da Israele e Hamas, e il ritorno della popolazione palestinese verso le città del nord della Striscia che avevano abbandonato per il conflitto sono le notizie in apertura su quasi tutti i giornali di oggi. Libero apre invece sull’assegnazione del Nobel per la Pace a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, Domani si occupa della vicenda del cooperante italiano Alberto Trentini detenuto in Venezuela da quasi un anno, il Messaggero titola sui negoziati commerciali fra Stati Uniti e Cina, che non fanno progressi e hanno provocato la minaccia da parte di Trump di nuovi dazi del 100% sui prodotti cinesi, e il Fatto commenta i dati sulla produzione industriale in Italia. I giornali sportivi presentano la partita di stasera fra Italia ed Estonia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali maschili di calcio.