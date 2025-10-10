Jasmine Paolini è in semifinale al WTA 1000 di Wuhan, grazie a una grande vittoria contro la numero 2 al mondo Iga Swiatek

La tennista italiana Jasmine Paolini ha battuto Iga Swiatek, numero 2 al mondo, nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, qualificandosi per le semifinali. È una vittoria notevole sia per il punteggio molto netto (6-1, 6-2), sia perché Paolini aveva sempre perso nelle sei precedenti partite in cui aveva affrontato Swiatek.

In semifinale a Wuhan, un torneo della categoria 1000 (la seconda per importanza dopo gli Slam), Paolini affronterà la statunitense Coco Gauff, numero 3 al mondo. Con questa vittoria inoltre Paolini ha ottenuto punti preziosi per la qualificazione alle WTA Finals che si giocheranno il mese prossimo, a cui partecipano le otto migliori tenniste dell’anno: l’italiana occupa l’ultimo posto disponibile, l’ottavo, della cosiddetta race, e la nona classificata, Elena Rybakina, è stata invece eliminata ai quarti di finale a Wuhan. Paolini è ottava anche nel ranking mondiale.

Dopo l’exploit del 2024, l’anno in cui raggiuse la finale di due tornei del Grande Slam (Roland Garros e Wimbledon) e vinse l’oro olimpico nel doppio, quest’anno Paolini si sta confermando su alti livelli (pur andando un po’ peggio negli Slam). Ha vinto gli Internazionali di Roma, altro torneo della categoria 1000, e raggiunto almeno gli ottavi di finale in 8 tornei su 9 di quel tipo.