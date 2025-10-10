L’accordo sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza firmato da Hamas e Israele che prevede la liberazione degli ostaggi israeliani, che potrebbe avvenire lunedì, il cessate il fuoco che dovrebbe iniziare stasera, e un primo parziale ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi. Nei titoli e nelle immagini sulle prime pagine vengono mostrati anche i festeggiamenti della popolazione per strada in Israele e nella Striscia di Gaza.