NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine

Una donna con sua figlia dopo le forti scosse di terremoto a Davao City, venerdì 10 ottobre 2025 (AP Photo/Manman Dejeto)
Una donna con sua figlia dopo le forti scosse di terremoto a Davao City, venerdì 10 ottobre 2025 (AP Photo/Manman Dejeto)

Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, con epicentro al largo della provincia di Davao Oriental, sulla costa sud est del paese. Non ci sono stati grossi danni e non si hanno notizie di feriti o morti. Inizialmente era stata diffusa un’allerta tsunami per eventuali onde del mare circostante provocate dalle scosse, che dopo alcune ore è stata annullata. Il terremoto è avvenuto poco prima delle 11 locali (le 3:43 in Italia).

Tag: Filippine-terremoto

Consigliati