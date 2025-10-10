Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, con epicentro al largo della provincia di Davao Oriental, sulla costa sud est del paese. Non ci sono stati grossi danni e non si hanno notizie di feriti o morti. Inizialmente era stata diffusa un’allerta tsunami per eventuali onde del mare circostante provocate dalle scosse, che dopo alcune ore è stata annullata. Il terremoto è avvenuto poco prima delle 11 locali (le 3:43 in Italia).