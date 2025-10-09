È morto l’attore Paolo Bonacelli: aveva 88 anni

È morto Paolo Bonacelli, attore che aveva recitato in molti popolari film per il cinema, oltre che in teatro e televisione. Aveva 88 anni ed era ricoverato all’Ospedale San Filippo Neri di Roma. Uno dei suoi ruoli più noti fu in Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Roberto Benigni, dove interpretava Leonardo da Vinci.

Bonacelli era nato il 28 febbraio del 1937 a Civita Castellana, in Lazio, e dopo essersi diplomato all’Accademia d’arte drammatica di Roma aveva debuttato in Questa sera si recita a soggetto, opera di Luigi Pirandello, per la regia di Vittorio Gassman. Tra i tantissimi film ai quali aveva preso parte ci sono Lady Barbara di Mario Amendola, Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini, Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, Il mistero di Oberwald di Michelangelo Antonioni, Francesco di Liliana Cavani, Johnny Stecchino di Roberto Benigni (con cui vinse il Nastro d’argento), Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller.

Il successo internazionale arrivò nel 1978 con Fuga di mezzanotte di Alan Parker in cui Bonacelli ottenne la parte del detenuto Rifki. Nel 2008, grazie al voto popolare, ricevette il Premio Gassman alla carriera.