Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’andamento dei negoziati fra Hamas e Israele, che poi nella notte hanno portato all’annuncio di un accordo sulla prima fase del piano di pace presentato la scorsa settimana dal presidente degli Stati Uniti Trump, che dovrebbe prevedere la liberazione degli ostaggi israeliani ancora tenuti da Hamas, la fine degli attacchi dell’esercito israeliano e un primo parziale ritiro dalla Striscia di Gaza. Qualche giornale apre invece con le anticipazioni sui possibili contenuti della prossima legge di bilancio, mentre la Verità intervista l’uomo che l’europarlamentare italiana Salis è accusata di aver aggredito in Ungheria.