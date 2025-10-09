È stata aumentata la pena all’unico imputato nel processo d’appello per gli stupri su Gisèle Pelicot

L’unico processo di appello relativo alle condanne per gli uomini che avevano stuprato Gisèle Pelicot si è concluso con un aumento di pena di un anno per l’imputato che aveva fatto ricorso. Pelicot l’anno scorso era diventata famosa in tutto il mondo per il processo, in cui erano stati condannati in tutto 51 uomini: per anni il suo ex marito l’aveva sedata e poi stuprata e fatta stuprare da decine di sconosciuti mentre era incosciente, senza che lei ne fosse consapevole. Il processo è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni in Francia e ha contribuito a riaprire una discussione sulla cosiddetta “cultura dello stupro”, sei anni dopo l’inizio del movimento #MeToo in Francia.

L’uomo che ha fatto ricorso, il 44enne Husamettin Dogan, sostiene che l’ex marito di Gisèle Pelicot, Dominique, lo avesse ingannato facendogli credere che l’ex moglie Gisèle fosse consenziente e che volesse partecipare a un gioco erotico in cui avrebbe dovuto far sesso con estranei «mentre fingeva di dormire».

Nel processo di primo grado erano stati condannati tutti gli accusati: Dominique Pelicot era stato condannato a 20 anni, mentre altri 49 uomini erano stati condannati per stupro aggravato e aggressione sessuale di Gisèle Pelicot con pene dai 3 ai 15 anni. Un altro uomo era stato condannato a 12 anni per aver violentato più volte e fatto violentare sua moglie da Dominique Pelicot, dopo averla addormentata con lo stesso metodo (per questo era stato inserito nello stesso processo). Inizialmente 17 imputati avevano fatto richiesta d’appello, ma poi tutti tranne Dogan l’avevano ritirata.

