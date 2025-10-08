Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi riguardano la situazione nella Striscia di Gaza: l’andamento dei negoziati fra Hamas e Israele in Egitto, con l’opposizione di Hamas al punto del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Trump che prevede un ruolo dell’ex primo ministro britannico Blair nella gestione della Striscia di Gaza, la polemica fra Israele e Vaticano, con le accuse dell’ambasciatore israeliano al segretario di Stato vaticano Parolin che aveva denunciato sia le stragi di Hamas del 7 ottobre che il massacro compiuto da Israele a Gaza, e una nuova missione di barche della Freedom Flotilla che si sta avvicinando alla Striscia. Qualche giornale apre invece sul voto del Parlamento europeo che ha confermato l’immunità per l’europarlamentare italiana Ilaria Salis, altri si occupano dell’intervista televisiva alla presidente del Consiglio Meloni, che fra le altre cose ha detto di essere stata denunciata alla Corte penale internazionale per concorso in genocidio.