Martedì 7 ottobre
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
La storia e le foto più belle della cantante di Barbados che è anche un'icona pop e di moda, una filantropa e un nuovo modello di donna
È quello che Jennifer Lopez ha indossato per la sfilata di Versace a Milano e che indossò anche 20 anni fa, quando diventò uno dei più "iconici" della storia della moda
Per liberarsi dello stereotipo sexy di "Baywatch" è sparita per decenni e da poco è tornata, diversa, al cinema e anche a teatro