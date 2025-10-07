Sono diverse le notizie in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle elezioni regionali in Calabria, vinte nettamente dal candidato della coalizione di destra Roberto Occhiuto, altri titolano sull’inizio delle trattative fra Israele e Hamas a Sharm el Sheikh, in Egitto, per far finire la guerra nella Striscia di Gaza, altri ancora ricordano l’anniversario delle stragi compiute da Hamas due anni fa, e qualcuno apre sulle dimissioni del primo ministro francese Lecornu il giorno dopo aver annunciato il suo nuovo governo.