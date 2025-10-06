I giornali di oggi si occupano in apertura dei negoziati fra Hamas e Israele che dovrebbero riprendere oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto, con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti, mentre il presidente degli Stati Uniti Trump, promotore della trattativa, ha minacciato nuovamente Hamas di accettare il piano per far finire la guerra altrimenti sarà annientato. Il Giornale torna invece sulla missione della Global Sumud Flotilla, riportando le critiche dell’ambasciatore israeliano in Italia, la Verità attacca le manifestazioni che si sono svolte in diverse città italiane venerdì e sabato scorsi, e Libero critica Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. I giornali sportivi commentano le partite di ieri della Serie A maschile di calcio, con il pareggio fra Juventus e Milan e le vittorie di Napoli e Roma, che rimangono in testa alla classifica.