Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Masters 1000 di Shanghai per crampi

Il tennista italiano Jannik Sinner si è ritirato dai sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Shanghai, a causa dei crampi. Nel corso della partita contro il nederlandese Tallon Griekspoor, Sinner ha avuto dei forti crampi alla gamba destra che gli hanno impedito di concludere la gara: aveva vinto il primo set al tie break 7-6 (3), e perso il secondo 7-5; nel terzo set ha iniziato a zoppicare vistosamente per via dei crampi, e sul 3-2 per Griekspoor ha deciso di ritirarsi.

Sinner è il numero 2 nella classifica mondiale dietro allo spagnolo Carlos Alcaraz, e aveva vinto la scorsa edizione del torneo di Shanghai. Quest’anno Sinner e Alcaraz hanno vinto due tornei a testa dei quattro che compongono il Grande Slam, l’insieme dei tornei più prestigiosi del tennis: Sinner ha vinto gli Australian Open e Wimbledon, mentre Alcaraz il Roland Garros e gli US Open.