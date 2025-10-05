Le prime pagine di oggi
I negoziati per la fine della guerra a Gaza, la grande manifestazione di Roma a sostegno della Palestina e le relative polemiche politiche
Nelle prime pagine di oggi si parla quasi solo di Gaza. Innanzitutto per via dell’accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poi accettato da Israele e in parte anche da Hamas: domenica iniziano nuovi negoziati al Cairo, in Egitto. E poi per la grande e partecipata manifestazione che c’è stata sabato a Roma, la terza che nel giro di pochi giorni ha portato centinaia di migliaia di persone a manifestare perlopiù pacificamente a sostegno della popolazione palestinese, con le annesse polemiche politiche.