Nelle prime pagine di oggi si parla quasi solo di Gaza. Innanzitutto per via dell’accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poi accettato da Israele e in parte anche da Hamas: domenica iniziano nuovi negoziati al Cairo, in Egitto. E poi per la grande e partecipata manifestazione che c’è stata sabato a Roma, la terza che nel giro di pochi giorni ha portato centinaia di migliaia di persone a manifestare perlopiù pacificamente a sostegno della popolazione palestinese, con le annesse polemiche politiche.