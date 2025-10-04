Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la giornata di ieri di sciopero generale indetto da CGIL e USB in solidarietà con la popolazione palestinese e con gli attivisti della Global Sumud Flotilla, con manifestazioni molto partecipate in tantissime città italiane, e la risposta di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Trump: Hamas ha accettato di liberare gli ostaggi israeliani e richiesto ulteriori negoziati per definire il futuro governo della Striscia di Gaza e le modalità del ritiro della presenza militare israeliana nella regione.