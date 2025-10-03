È morto a 76 anni l’attore italiano Remo Girone, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del criminale Tano Cariddi nella serie televisiva La Piovra. Girone ha recitato in molte altre fiction e film italiani, ed è stato a lungo anche un attore di teatro. Recentemente aveva anche interpretato il ruolo di Enzo Ferrari nel film Le Mans ’66 – La grande sfida, film del 2019 candidato a quattro premi Oscar i cui protagonisti sono Christian Bale e Matt Damon. Girone è morto nella sua casa di Monte Carlo, dove viveva con la moglie Victoria Zinny.