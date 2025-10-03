Lo sciopero generale indetto per oggi da CGIL e USB per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle barche della Global Sumud Flotilla è la notizia principale sui giornali di oggi: i titoli si concentrano sulla decisione della commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato illegittimo per mancanza di preavviso e sulle critiche della presidente del Consiglio Meloni agli organizzatori, accusati di voler fare un “weekend lungo”. Le altre notizie riguardano la situazione degli attivisti della Flottilla, arrestati e in attesa dell’espulsione o di un processo in Israele, e le manifestazioni che si sono svolte ieri in molte città italiane a sostegno della Flotilla.