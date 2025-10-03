Otto persone sono state uccise nel corso di proteste antigovernative nel Kashmir pakistano

Tra lunedì e giovedì ci sono state violente proteste antigovernative nella regione del Kashmir amministrata dal Pakistan (la regione è divisa in due parti, e l’altra è amministrata dall’India). Le proteste erano cominciate a Muzaffarabad, la capitale del territorio, per chiedere la fine di alcuni privilegi di cui godono i politici locali e maggiore giustizia sociale. Hanno partecipato migliaia di persone e ci sono stati scontri molto duri tra manifestanti e polizia, in cui sono stati uccisi almeno cinque manifestanti e tre poliziotti. Le informazioni su quanto successo sono però poche e frammentarie, perché in risposta alle proteste le autorità locali hanno bloccato i servizi di internet e telefonia mobile.